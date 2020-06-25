عشرات المستوطنين يجددون اقتحامهم باحات الأقصى

ووفرت شرطة الاحتلال الحماية الكاملة للمستوطنين بدءًا من دخولهم عبر باب المغاربة، وتجولهم في أنحاء المسجد الأقصى وانتهاءً بخروجهم منه.

وبحسب دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، فإن 66 مستوطنًا بينهم 20 طالبًا يهوديًا اقتحموا المسجد الأقصى، وتجولوا في باحاته، وسط محاولات لأداء طقوس تلمودية.

ولا تزال شرطة الاحتلال تفرض قيودها على دخول المصلين الفلسطينيين للمسجد الأقصى، وتحتجز بطاقاتهم الشخصية عند بواباته الخارجية.

ويتعرض المسجد الأقصى يوميًا (عدا يومي الجمعة والسبت) لسلسلة اقتحامات وانتهاكات من المستوطنين، في محاولة لبسط السيطرة المطلقة عليه، وتقسيمه زمانيًا ومكانيًا.

المصدر: فلسطين اليوم

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