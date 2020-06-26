انفجار ضخم في شرق العاصمة الإيرانية/لا خسارات بشرية حتى الآن

واكد ان الضوء الساطع الذي شوهد في شرق طهران ناجم عن انفجار خزان للغاز في منطقة "بارجين" العامة وقال انه لحسن الحظ لم يسفر الانفجار عن خسائر بشرية.

واضاف العميد عبدي، انه تمت السيطرة على الحريق واخماده من قبل سيارات الاطفاء التي سارعت للتواجد في مكان الحادث.

وتابع قائلا، انه وبعد وقوع حادث الانفجار بادر زملاؤنا للتحقيق فيه بدقة.

واوضح العميد عبدي بان المعلومات التفصيلية عن الانفجار سيتم الاعلان عنها لاحقا من قبل الجهات المعنية.

وبعد منتصف ليلة الخميس –الجمعة بنصف ساعة تم بث مقطع فيديو في الاجواء الافتراضية قال ناشروه بانه تم التقاطه في شرق طهران ويظهر فيه ضوء برتقالي اللون مصحوبا بصوت هائل.

في سياق متصل أعلن مركز الطوارئ بطهران في بيان صادر عنه، أنهم لم يتلقوا عقب الانفجار أية اتصالات لطلب سيارات إسعاف.

وكان التلفزيون الإيراني قد نشر على شريط أخباره عاجلًا قال إن “بعض المسؤولين المحليين قالو إن ضوءًا ساطعًا شوهد شرقي طهران، وذلك بعد سماع دوي انفجار، وأن المسؤولين الرسميين لم يصدروا أي بيان بعد”.

كما نشر ناشطون إيرانيون على مواقع التواصل الاجتماعي عددا من المقاطع المصورة توثق الانفجار الضخم والضوء الساطع في السماء.

وكان حميد رضا كودرزي، نائب حاكم محافظة طهران، قد أعلن في وقت سابق أنهم بدءوا تحقيقًا حول الحادث./انتهى/