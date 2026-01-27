  1. إيران
الأصوات المسموعة من مدينة باكدشت مرتبطة باختبارات روتينية

أكد حاكم قضاء باكدشت أن الأصوات المسموعة في باكدشت مرتبطة باختبارات يومية تُجرى في مجمع بارشين العسكري.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد حاكم قضاء باكدشت صحة خبر وكالة مهر، قائلاً: تشير التحقيقات إلى أن الأصوات المسموعة في باكداشت مرتبطة باختبارات يومية تُجرى في مجمع بارشين العسكري.

وفي مقابلة مع مراسل وكالة مهر، أكد مهدي حيدري صحة الخبر الذي نشرته وكالة مهر بشأن مصدر الأصوات المسموعة في المنطقة العسكرية المحيطة بباكدشت، قائلاً: تشير التحقيقات إلى أن الأصوات المسموعة في باكدشت مرتبطة باختبارات يومية تُجرى في مجمع بارشين العسكري، ولم يكن هناك أي حادث أو تهديد لمدينة باكدشت.

وأضاف: تُجرى هذه الاختبارات على فترات زمنية محددة، ولا داعي لقلق المواطنين.

