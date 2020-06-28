  1. الإقتصاد
٢٨‏/٠٦‏/٢٠٢٠ ٤:٣١ م

مؤشر بورصة طهران للاسهم والاوراق المالية يغلق عند 25677 نقطة

مؤشر بورصة طهران للاسهم والاوراق المالية يغلق عند 25677 نقطة

أنهي مؤشر بورصة طهران للاسهم والاوراق المالية جلسة تداول اليوم الاحد، على ارتفاع 25677 نقطة الى مستوى 1.491 مليون نقطة القياسي.

وتتزايد وتيرة تحقيق بورصة طهران مستويات قياسية اثر تدفق السيولة الحائرة على سوق المال الذي اقترب من 1.5 مليون نقطة لاول مرة في تأريخه.

السوق تداولت اليوم أكثر من 16.179 مليار سهم وورقة مالية بقيمة 207.786 تريليون ريال ( رسميا الدولار= 42 الف ريال).

وصعد المؤشر بدعم مكاسب اسهم خليج فارس للبتروكيماويات و"فولاد مباركة" للصلب ومصرف "بارسيان"، والوطنية للنحاس و"شستا" للاستثمار و"اصفهان" التكرير ومصرف "ملت".

وبالسوق الموازي صعد المؤشر 32 نقطة الى مستوى 16063 نقطة، بتداول 3.751 مليار سهم وورقة مالية بقيمة تخطت 66.846 تريليون ريال.

رمز الخبر 1905351

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