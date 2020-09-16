مؤشر بورصة طهران يحلق 39.5 الف نقطة

وعاودت السوق المكاسب بعد تذبذب في الاداء مؤخرا، إذ تلقت دعما رئيسا من قرار المجلس الاعلى للبورصة بتخصيص 1 بالمئة من عائدات الصندوق الوطني للتنمية لدعم استقرار السوق بجانب السماح للمصارف بشراء وبيع الاسهم بعد ماكان محظورا في السابق.

وبلغت التداولات أكثر من 17.3 مليار سهم وورقة مالية في اطار 2.1 مليون صفقة بقيمة 178.16 تريليون ريال (رسميا الدولار= 42 الف ريال).

وقادت صعو المؤشر مكاسب أسهم " خليج فارس القابضة" للبتروكيماويات و" فولاد مباركة" للصلب والوطنية للنحاس و"كل كهر" للتعدين و" غدير" الاستثمارية و" كسترش بارسيان" للنفط والغاز.

كما صعد مؤشر السوق الموازي 469 نقطة الى مستوى 17920 نقطة.