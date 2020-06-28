  1. السياسة
٢٩‏/٠٦‏/٢٠٢٠ ١٢:١٥ ص

سفير إيران في فيينا: الجمهورية الإسلامية تحمل راية مكافحة المخدرات في العالم

سفير إيران في فيينا: الجمهورية الإسلامية تحمل راية مكافحة المخدرات في العالم

اكد سفير ومندوب ايران الدائم لدى المنظمات الدولية بفيينا، اليوم الأحد، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تحمل راية مكافحة المخدرات في العالم.

وفي تصريح للصحفيين اليوم الاحد، اشار غريب ابادي الى تقرير مكتب الامم المتحدة لمكافحة المخدرات والجرائم المنظمة، الى الاحصائيات والوثائق ذات الصلة بضبط المخدرات؛ مبينا ان 644 طنا من اجمالي 704 اطنان لمادة الافيون و25 طنا من مجموع 97 لمادة الهيروئين و21 طنا من مجموع 43 لمادة المورفين المخدرة، والمذكورة جميعا في هذا التقرير الاممي الذي كان قد نشر الاسبوع الماضي، تم ضبطها بواسطة ايران.

واضاف، ان انجازات ايران في مجال ضبط المخدرات تفوق افغانستان وباكستان اللتين سجلتا حسب التسلسل، ضبط ما يبلغ 50 و29 طنا من مادة الافيون المخدرة ومشتقاتها.

وشدد السفير الايراني في فيينا، على ان ايران تحمل راية مكافة المخدرات في العالم./انتهى/

رمز الخبر 1905358

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