الواء صفوي: ينبغي تأسيس مركز لقيادة الحرب البيولوجية / تسجيل 144 حالة وفاة جديدة جراء كورونا في ايران

اللواء صفوي يدعو الى تأسيس مركز قيادة وسيطرة خاص بالتهديدات البيولوجية

اقترح المساعد الخاص والمستشار العسكري للقائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى صفوي خلال كلمة القاها في المؤتمر الوطني للدفاع الكيميائي الذي عقد صباح يوم الاحد، تاسيس مركز قيادة وسيطرة خاص بالتهديدات البيولوجية في الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية.

كما وفي جانب آخر من حديثه اعتبر صفوي أن امريكا والدول الغربية ضالعين في الحرب المفروضة على ايران وجرائمه المروعة في القصف الكيميائي لمدينة "سردشت" (شمال غربي ايران) عبر دعمه وتويده بالاسلحة، مشيرا الى ضرورة محاكمة كل من تلطخت أيديه بهذه الجرائم في محكمة لاهاي الدولية.

قاليباف: ينبغي أن تتصدر الأوضاع المعيشية سلّم الأولويات لدى المسؤولين

أكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قالياف أنه في ظل الظروف السائدة ينبغي أن يكون أهم هاجس لدينا هو الاوضاع المعيشية والاقتصادية للشعب، مشددا على العمل بجهد كبير لهذا الصدد.

ايران ... تسجيل 144 حالة وفاة جديدة جراء كورونا

اعلنت وزارة الصحة الايرانية عن ارتفاع عدد الوفيات جراء كورونا الى 10 الاف و508 شخصا، بعد تسجيل 144 حالة وفاة جديدة، كما تم رصد الفي و489 حالة اصابة جديدة بهذا المرض خلال الساعات الـ24 الماضية، وبذلك وصل عدد الاصابات الى 222 الاف و 669 حالة في البلاد.

الخارجية الايرانية تؤكد حؤول أمريكا دون وصول علاج ضحايا القصف الكيميائي في ايران

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، أن أمريكا تمنع وصول الأدوية لضحايا الهجمات الكيميائية، وكذلك الأدوية اللازمة لمختلف المرضى في ايران.