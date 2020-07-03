تفاصيل الحريق بمنشأة نطنز النووية على لسان المتحدث باسم الأمن القومي الايراني

وأعلن المتحدث باسم المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني كيوان خسروي، اليوم الجمعة: توصّلت تحقيقات الخبراء وجهات الأمن المختصة التي أجريت بدقّة متناهية الى سبب وقوع حادث في إحدى صالات مجمع الشهيد أحمدي روشن النووي (مفاعل نطنز).

وأشار خسروي الى تواجد ومتابعة خبراء من مختلف الإدارات المكلفة بتقييم الحادث والتحقيق فيه منذ الساعات الأولى من وقوعه في موقع نطنز، وقال: وضعت العديد من الفرضيات حول سبب الحادث، مع تحليل دقيق لآثار وطريقة ومقدار الضرر الذي تم تحديده، بناءا على ذلك توصّل فريق التحقيق الى تحديد السبب الرئيسي له.

وتابع خسروي: نظرا لبعض الاعتبارات الأمنية، سيتم الإعلان عن سبب وكيفية وقوع حادث نطنز في الوقت المناسب.

في الختام أكد المتحدث باسم المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني على أن الأضرار التي لحقت بصالة المنشأة التي كانت قيد الانشاء محدودة، مضيفًا أنه لا توجد مواد نووية في مكان الحادث وأن مسألة تسرب المواد المشعة قد تم استبعادها تمامًا.