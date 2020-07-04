الحوثي: لا توجد أي بوادر للسلام باليمن

وقال الحوثي في سلسلة تغريدات على "تويتر": "لا توجد أي رؤية مقدمة من أي طرف من دول العدوان للحل كما يروج".

وأضاف: "ما قدم المبعوث من مقترحات للعدوان وأدواته "في إشارة إلى حكومة هادي" لم يتم الرد عليه منذ شهرين فأكثر وطلبوا منه الإنتظار للرد بعد أسبوعين من لقائه بهم".

وتابع: "كان ردنا على المبعوث بوثيقة الحل الشامل التي أكدت على الحلول المشروعة غير المنقوصة للجمهورية".

وأكّد "الحوثي" أن فهم دول العدوان الأمريكي البريطاني السعودي الإماراتي وحلفائه لإستمرار العدوان والحصار على الجمهورية اليمنية، قائم على الإستفادة من بيع السلاح والإشتراك في مكاسب قتل خصومهم المتحالفين معهم من الإخوان ومن غيرهم في مواجهة أبناء الشعب اليمني وأن إستمر نزيف الدم اليمني فلا يهمهم.

/انتهى/