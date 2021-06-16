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١٦‏/٠٦‏/٢٠٢١, ٩:٢٢ ص

محمد علي الحوثي يدين تصريحات غريفيث حول وقف إطلاق النار في اليمن

محمد علي الحوثي يدين تصريحات غريفيث حول وقف إطلاق النار في اليمن

علقت حركة أنصار الله اليمنية على تصريحات مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، التي اتهمها فيها "برفض وقف إطلاق النار إلا بعد التوصل لاتفاقات حول ميناء الحديدة".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب محمد علي الحوثي عضو المجلس السياسي الأعلى للحركة في تغريدة عبر "تويتر": "غريفيث أبقاه العدوان فارس يسابق خارج المضمار، حتى ذهب لإيقاف جريمتي العدوان والحصار على الشعب اليمني، من شاقوص (نافذة) تنضير الناشطين، تاركا الحلول الجدية والواقعية التي لا تقبل تعليب جرائم انتهاك القانون والأعراف الدولية للمساومة بها، وتقديمها كحلول سحرية تنسي نتن جرائم انتهاكها".

وكان غريفيث اتهم أنصار الله في جلسة لمجلس الأمن الدولي، برفض وقف إطلاق النار على صعيد البلاد وبدء مفاوضات سلام "إلا بعد التوصل لاتفاقات حول استخدام ميناء الحديدة ومطار صنعاء، المدينة الخاضعة لسيطرتهم".

أنصارالله تدين تصريحات غريفيث حول وقف إطلاق النار في اليمن

/انتهى/

رمز الخبر 1915358
https://ar.mehrnews.com/news/1915358/

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