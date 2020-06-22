"الحوثي" ينتقد أداء المنظمة الأممية ومبعوثها في اليمن

انتقد عضو المجلس السياسي الأعلى "محمد على الحوثي" بيان المبعوث الاممي "مارتن غريفيث" إلى اليمن والذي أعرب فيه عن قلقه نتيجة ما سمّاه استمرار القتال في "مأرب" وتجاهل جريمة العدوان باحتجاز سفن النفط واستمرار العدوان والحصار.