"الحوثي" ينتقد أداء المنظمة الأممية ومبعوثها في اليمن

وأشار "الحوثي" إلى تجاهل المبعوث الأممي الحقائق التي تفضي إلى الحلول.
وقال في تغريدة على "تويتر": عندما تغلب الأمم المتحده ومبعوثها مصلحة اليمنيين العامه بدلاً من مراعاة مشاعر دول العدوان سيجد المبعوث الأممي الحل في اليمن سهلاً.
انتقد عضو المجلس السياسي الأعلى "محمد على الحوثي" بيان المبعوث الاممي "مارتن غريفيث" إلى اليمن والذي أعرب فيه عن قلقه نتيجة ما سمّاه استمرار القتال في "مأرب" وتجاهل جريمة العدوان باحتجاز سفن النفط واستمرار العدوان والحصار.
وأشار "الحوثي" إلى تجاهل المبعوث الأممي الحقائق التي تفضي إلى الحلول.
وقال في تغريدة على "تويتر": عندما تغلب الأمم المتحده ومبعوثها مصلحة اليمنيين العامه بدلاً من مراعاة مشاعر دول العدوان سيجد المبعوث الأممي الحل في اليمن سهلاً.
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