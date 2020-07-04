ايران ... تسجيل 148 حالة وفاة جديدة جراء كورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية سيما سادات لاري اعلنت اليوم السبت، عن آخر الاحصائيات بخصوص كورونا في ايران.

وقالت: خلال الساعات الـ24 الماضية تم رصد الفي و 449 حالة إصابة بكورونا، وبذلك وصل عدد الاصابات الى 237 الاف و 878 حالة في البلاد.

وأضافت لاري: خلال الساعات الـ24 الماضية توفي 148 شخصا جراء الاصابة بكوفيد 19 ليصل العدد الاجمالي لضحايا المرض منذ بداية تفشيه في البلاد الى 11 الاف و408 شخصا.

وتابعت: لحد الآن قد تماثل 198 الف و949 شخصا بالشفاء وخرجوا من المستشفيات، بينما يعاني ثلاثة الاف و136 من حالة حرجة ويتلقون العلاج في قسم العناية المركزة في المستشفيات.

وأضافت لاري أنه لحد الان تم إجراء مليون 769 الف و520 فحص كورونا في مختبرات البلاد.

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