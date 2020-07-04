ظريف سيلقي كلمة في مؤتمر "الحوار المتوسطي"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه من المقرر ان يلقي وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف كلمة في مؤتمر "الحوار المتوسطي" (MED۲۰۲۰) الذي سيقام عبر الاتصال المرئي (فيديو كونفرانس) هذا العام.

وسيقام هذا المؤتمر يوم الاثنين المقبل (6 يوليو/ تموز)، وسويلقي ظريف كلمته في الساعة الـ6:30 بتوقيت طهران.

ويقوم باستضافة هذا المؤتمر المعهد الإيطالى للدراسات السياسية الدولية (ISPI) وبالتعاون مع وزارة الخارجية الايطالية والسفارة الايطالية في طهران ومؤسسة الدراسات السياسية والدولية لدى وزارة الخارجية الايرانية.

والجدير بالذكر أن مؤتمر MED۲۰۲۰ الذي يقام في كل عام بالعاصمة الايطالية "روما"، سوف يتمحور هذا العام حول موضوع "فيروس كورونا" والتحدي الذي تواجهه منطقة "منا" (غرب آسيا وشمال افريقيا) جراء تفشي هذا الفيروس وتحت شعار "تحدي واحد، استراتيجية مشتركة".

ومن المقرر أن يلقي مسؤول تنسيق السياسة الخارجية لدى الاتحاد الاوروبي "جوزيف بوريل" كلمة خلال هذا المؤتمر الافتراضي./انتهى/.