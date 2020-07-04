شمخاني: إغتيال الشهيد "سليماني" كان أكبر هدية أمريكية للإرهابيين

وأكد امين المجلس الاعلى للامن القومي وممثل قائد الثورة الاسلامية فيه علي شمخاني ، اليوم السبت، خلال اجتماع لجنة المتابعة السياسية -القانونية لملف اغتيال الشهيد قاسم سليماني ورفاقه.

وأضاف: ان حنق وحقد اميركا والكيان الصهيوني تجاه الشهيد الفريق قاسم سليماني والشهيد ابو مهدي المهندس يعود الى دورهما منقطع النظير في مكافحة الارهاب التكفيري في المنطقة وفضح مسرحية مكافحة الارهاب الاميركية.

وتابع: انه على العالم تثمين جهاد وتضحيات هذين القائدين للمكافحة الحقيقية للارهاب، ذلك لان قيادتهما الذكية وجهودها المخلصة حالت دون انتشار فتنة الارهاب التكفيري في اقصى مناطق العالم.

ووصف امين المجلس الاعلى للأمن القومي الايراني أن اغتيال الشهيد سليماني بأكبر هدية تقدمها اميركا للارهاب التكفيري وحماته.

وخلال الاجتماع الذي عقد بحضور مسؤولين من الاجهزة القضائية والسياسية والامنية والاستخبارية والعسكرية المعنية، تم تقديم تقرير عن الاجراءات المتخذة على صعيد متابعة ملف اغتيال قادة المقاومة من قبل الجيش الاميركي الارهابي وجرى اتخاذ القرارات اللازمة حول الاسراع بوتيرة المتابعات الجارية.