تسجيل 419 حالة وفاة بفيروس كورونا في إيران

وأفادت وكالة مهر للانباء أن المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني سيما سادات لاري، أعلنت اليوم الاربعاء انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل8452حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 646 الفا و164حالة لغاية الان بينهم 5426 في وضع حرج.

واضافت سادات لاري، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 500 الف و400 شخص حتى اليوم.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان5 ملايين و73 الفا و 34 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتى الان.

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