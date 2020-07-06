إيران لن تدّخر جهداً لدعم الشعب الفلسطيني

وأبرق قائد الثورة الاسلامية أية الله السيد علي الخامنئي رسالة الى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس "اسماعيل هنية" .

وجاء في الرسالة: "أعلمكم أنني قد أمعنت النظر في رسالتكم حول آخر التطورات على ساحة فلسطين العزيزة" واضاف: "أتقدم بامتناني للمجاهدين كون حركة المقاومة الفلسطينيّة قد هيأت بجهادها موجبات ضعف أميركا والكيان الصهيوني."

وتابع سماحة القائد: "العدو باستراتيجيته التوسعيّة يحاول تضييع الحقوق المشروعة للفلسطينيين عبر الضغط الاقتصادي والحصار، لكن تيّار المقاومة والشعب الفلسطيني الشجاع قد تجاوزا التهديد وترغيب العدو بفضل منطق العقل والخبرة."

وشدد آية الله السيد علي الخامنئي: "المحافظة على الوعي والوحدة والتلاحم بين الشعب الفلسطيني وفصائله له دور مؤثر في إفشال خطط العدو، والجمهورية الإسلامية بحكم واجبها الديني والإنساني لن تدّخر جهداً لدعم الشعب الفلسطيني المظلوم في استعادة حقوقه ودفع شر الكيان الصهيوني."