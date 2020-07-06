مثول ظريف في البرلمان الإيراني/ تسجيل 163 حالة وفاة جديدة جراء كورونا

ظريف: أمريكا تحاول خلق هواجس أمنية عالمية وأقليمية ضد ايران للسيطرة عليها

أكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، خلال كلمته أمام نواب مجلس الشورى الاسلامي على أن الولايات المتحدة تسعى الى خلق هواجس أمنية أقليمية وعالمية ضد الجمهورية الاسلامية، خوفاً من تحول ايران الى قوة عالمية.

واشار ظريف الى اهمية تعزيز العلاقات مع الجيران وتقديم ايران كبلد مولد للامن والاستقرار والتنمية.

وفي جانب آخر من حديثه أكد أنه لا يوجد ما يخفى في الاتفاق الاستراتيجي على مدى 25 سنة بين ايران والصين.

لن نسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية القيام بما يحلوا لها في "ايران"

وأكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف في كلمة القاها بعد الاستماع الى كلمة ظريف في الجلسة العنية لمجلس الشورى الاسلام، على أن الجمهورية الاسلامية والسلطة التشريعية لا تسمح ابدا للوكالة الدولية للطاقة الذرية ومجلس محافظيها القيام بما يحلوا لهم دون حدود، والسعي وراء اكمال حلقات التجسس للدول المعادية لإيران.

تسجيل 163 حالة وفاة جديدة جراء كورونا في ايران

اعلنت وزارة الصحة الايرانية عن ارتفاع عدد الوفيات جراء كورونا الى 11 الاف و571 شخصا، بعد تسجيل 163 حالة وفاة جديدة، كما تم رصد الفي و560 حالة اصابة جديدة بهذا المرض خلال الساعات الـ24 الماضية، وبذلك وصل عدد الاصابات الى 240 الاف و 438 حالة في البلاد.