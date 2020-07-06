طهران تعرب عن تعازيها ومواساتها مع اليابان حكومة وشعباً

وعلى خلفية السيول والانهيارات الأرضية في اليابان ، التي خلفت العشرات من القتلى والمفقودين وتسببت في أضرار مادية جسيمة، أعرب المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي عن تعازيه للحكومة والشعب الياباني وأسر الضحايا.

ويذكر ان هطول أمطار غزيرة تسبب بسيول وفيضانات وانهيارات أرضية ما دفع السلطات اليابانية لإصدار أوامر لأكثر من 200 ألف شخص بإخلاء منازلهم في منطقة كوماتومو الغربية.

وطالب رئيس الوزراء، شينزو آبي، في اجتماع لقوة مهام مواجهة الكوارث بتكثيف عمليات البحث والإنقاذ.

وقال آبي بعد أن بث التلفزيون الياباني لقطات لسيارات مقلوبة وأشخاص ينزحون الأوحال من بيوتهم وأفراد من الجيش ينقذون سكانا تقطعت بهم السبل في قوارب "لا شيء أهم من حياة البشر. يُرجى بذل قصارى الجهد خلال الليل للبحث عن المفقودين"، وذلك بحسب وكالة "رويترز".