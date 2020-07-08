طاقة ميناء"جابهار" التشغيلية بلغت 8.5 مليون طنا

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن الرئيس الإيراني حسن أوضح في جلسة مجلس الوزراء اليوم الاربعاء، أن عبر الاجراءات الحكومية المبذولة منذ عام "2013" ارتفعت الطاقة التشغيلية للميناء الايراني الوحيد المتصل بالمحيط ( الهندي)، من 2.5 مليون طن الى 8.5 مليون طن.

وقال روحاني: هذا يعكس تحولا ضخما لممر الترانزيت الجنوب – الشمال ولمحافظة سيستان وبلوشستان (جنوب شرق).

وأشار روحاني الى المشاريع المهمة التي انجزتها حكومته لتحقيق الاعمار والتنمية والأمن شرق البلاد، مؤكدا ان من أولويات الحكومة تنمية المناطق الفقيرة وخاصة محافظة سيستان وبلوجستان .

واضاف ان انشاء ميناء جابهار وتطويره يعد انجازا كبيرا ومهما ليس لسيستان وبلوجستان وحدها بل لكل إيران ، ولخط شمال - جنوب الذي شارك في افتتاحه مسؤولون من شركات مختلفة للعديد من بلدان المنطقة.

كما اشار الى انجاز مهم آخر وهو ربط ميناء جابهار بشبكة الخطوط الحديدية في البلاد، وانشاء سكة حديد جابهار - زاهدان بطول 730 كيلومتر ، مشيرا الى ان هذا الخط بدأ بالعمل يوم امس ، فيما تعمل وزارة الطرق على تكميله ليصل الى بلدتي خاش وايرانشهر جنوب شرق البلاد.

من جانب آخر تطرق روحاني الى الظروف التي تعيشها البلاد في ظل ضغوط الحظر وانتشار فيروس كورونا ، مؤكدا أن هذه الظروف بحاجة الى مزيد من التلاحم الداخلي، مضيفا أن الحكومة وبدعم قائد الثورة الاسلامية، تمد يد التعاون الى السلطتين التشريعية والقضائية والى القوات المسلحة بهدف مواجهة وتجاوز الظروف الصعبة.

واشار الرئيس روحاني الى يوم الحوار والتعاطي البناء مع العالم الذي يصادف يوم الاثنين القادم 13 يوليو ، معربا عن شكره وتقديره لدعم الشعب وتوجيهات قائد الثورة الاسلامية وتعاون المجلس الأعلى للأمن القومي وجهود وزارة الخارجية بشكل خاص في الارتقاء بسياسة التعاطي البناء.