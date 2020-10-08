  1. الإقتصاد
٠٨‏/١٠‏/٢٠٢٠ ١:٢٠ م

مستشار قائد الحرس الثوري:

ليتحول ميناء جابهار الى عاصمة الاقتصاد البحري للبلاد

ليتحول ميناء جابهار الى عاصمة الاقتصاد البحري للبلاد

صرح المستشار الاعلى في الشؤون الاقتصادية للقائد العام لحرس الثورة الاسلامية العميد "رستم قاسمي" ان ميناء جابهار بمحافظة سيستان وبلوجستان (جنوب شرق) يجب ان يتحول الى عاصمة الاقتصاد البحري للبلاد.

وقال العميد قاسمي في حديثه مساء الاربعاء خلال ملتقى "دور تنمية سواحل مكران في تقدم البلاد": ان ميناء جابهار يجب ان يتحول الى عاصمة الاقتصاد البحري للبلاد نظرا لموقعه المناسب وفي خارج مياه الخليج الفارسي ومضيق هرمز واتصاله بالمياه الحرة للمحيط الهندي.   

واضاف: ان الحرب الاقتصادية قد اثرت على الكثير من مواطنينا وفي ضوء الادوات التي بيد الاعداء فقد خلقوا مشاكل لمختلف الشرائح والانشطة والاعمال في البلاد.

وقال العميد قاسمي: ان طاقات البحر في السواحل منقطعة النظير نظرا لموقع المنطقة وان الاهتمام بالبنية التحتية للنقل البحري يمكنه ان يؤدي الى نمو البلاد.

واشار الى المشاكل الحاصلة لمطار جابهار وقال: انه ينبغي اكمال المطار لتتوفر امكانية الاستفادة جيدا من مزاياه في نقل السلع والمسافرين.

وقال العميد قاسمي: لقد كان لنا مطار عسكري في منطقة عسلوية (جنوب) وبالتالي قمنا بانشاء مطار جديد ساعد كثيرا في تنمية المنطقة.

/انتهى/

رمز الخبر 1908363

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