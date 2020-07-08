صحفي اميركي: سليماني قائد قام بدور محوري في محاربة داعش

وقال بريتسكر في حوار مع اذاعة سبوتنيك: في الكثير من تاريخ أميركا، هاجمنا دولًا أخرى لمصالحنا فقط، بهدف توسيع نطاق نفوذنا، والإطاحة بالحكومات التي لا نريدها، وينطبق الشيء نفسه على قاسم سليماني.

واضاف: كان (سليماني) قائداً كان وجوده محوريا في محاربة داعش في العراق وتأمين المصالح الأمنية الإيرانية في المنطقة، لكن من وجهة النظر الأميركية، هذه "أرضنا هنا ... كيف تجرأت إيران على الدفاع عن حدودها؟" هذا جنون.

وكانت مقررة الأمم المتحدة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء، أنييس كالامار، قد اعتبرت أن "اغتيال أميركا لقاسم سليماني غير قانوني"

وقالت "أنييس كالاما" أن اغتيال أميركا لقائد فيلق القدس قاسم سليماني و9 آخرين في العراق يمثّل انتهاكاً للقانون الدولي، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة لم تقدّم أدلة كافية على أن هجوماً يستهدف مصالحها كان قد بدأ أو على وشك البدء لتبرير اغتيال سليماني.