تعافي 209،436 شخصاً من كورونا في البلاد/الأركان الإيرانية: سنقوي أنظمة الدفاع الجوي السورية

رئيس البرلمان الإيراني يعزي اليابان في ضحايا السيول والانهيارات الأرضية

وبعث رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف اليوم الاربعاء برقيتي مواساة منفصلة الى رئيس مجلس النواب الياباني تاداموري اوشيما ورئيس مجلس المستشارين الياباني واكيكو سانتو اعرب فيهما عن تعازيه لسقوط عدد من الضحاي جراءء السيول وانزلاق التربة في جزيرة هنشو.

وتمنى لهما السلامة والموفقية كما تمنى مزيدا من النجاح للحكومة اليابانية والرفاهية لشعب هذا البلد والشفاء العاجل للمصابين جراء هذه الكارثة.

الأركان الايرانية: سنقوي أنظمة الدفاع الجوي السورية

أعلن رئيس أركان الجيش ال​ايران​ي ​اللواء​ محمد باقري ان ايران ستقوم بتقوية أنظمة الدفاع الجوي السورية في إطار توطيد العلاقات العسكرية بين البلدين.

جاء ذلك خلال ​مؤتمر صحفي​ عقد في مقر ​القيادة​ العامة للجيش و​القوات​ المسلّحة السورية عقب التوقيع على اتفاقية شاملة للتعاون العسكري والامني.

وقال إن "الاتفاقية الموقعة تعزز إرادتنا وتصميمنا على التعاون المشترك في مواجهة الضغوط الأميركية، مؤكّداً أن بلاده ستقوم بتقوية أنظمة الدفاع الجوية السورية في إطار توطيد العلاقات العسكرية بين البلدين

المتحدث باسم الحكومة الايرانية: لا محالة سنتجاوز الظروف الصعبة الحالية

أكد المتحدث باسم الحكومة الايرانية علي ربيعى، أن الحرب النفسية التي يمارسها العدو تستهدف الشعب والمجتمع الايراني منوها الى ضرورة تبيين الاجراءات التي قامت بها الحكومة لحل مشاكل الشعب والانجازات التي حققتها في ظل هذه الظروف الصعبة.

واضاف ربيعي اليوم الأربعاء خلال اجتماع عبرالفديوكنفرانس مع اعضاء لجان المعلومات في المحافظات الايرانية ان العدو في ظل الظروف الخاصة والاستثنائية التي تعيشها البلاد نتيجة تفشي فيروس كورونا فقد صب جلّ جهده على ممارسة الحرب النفسية ضد الشعب ولكن بفضل الله ومؤازرة الشعب سنتغلب على جميع الصعوبات.

ايران ... تسجيل 153 وفاة جديدة جراء كورونا والمتعافين 209،436 شخصاً

أعلنت وزارة الصحة الايرانية عن ارتفاع عدد الوفيات جراء كورونا الى 12 الاف و84 شخصا، بعد تسجيل 153 حالة وفاة جديدة، كما تم رصد الفي و691 حالة اصابة جديدة بهذا المرض خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت ساداتي: خلال الساعات الـ24 الماضية تم رصد الفي و 691 حالة إصابة بكورونا، وبذلك وصل عدد الاصابات الى 248 الاف و 379 حالة في البلاد.

وأضافت لاري: خلال الساعات الـ24 الماضية توفي 153 شخصا جراء الاصابة بكوفيد 19 ليصل العدد الاجمالي لضحايا المرض منذ بداية تفشيه في البلاد الى 12 الاف و84 شخصا.

وتابعت: لحد الآن قد تماثل 209 الف و463 شخصا بالشفاء وخرجوا من المستشفيات، بينما يعاني ثلاثة الاف و309 من حالة حرجة ويتلقون العلاج في قسم العناية المركزة في المستشفيات.

وأضافت لاري أنه لحد الان تم إجراء مليون 872 الف و391 فحص كورونا في مختبرات البلاد.

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