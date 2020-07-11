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١١‏/٠٧‏/٢٠٢٠ ٢:٢١ م

حصاد كورونا في ايران يصل الى 12,635 شخصاً، بعد تسجيل 188 وفاة جديدة

حصاد كورونا في ايران يصل الى 12,635 شخصاً، بعد تسجيل 188 وفاة جديدة

أعلنت وزارة الصحة الايرانية عن ارتفاع عدد الوفيات جراء كورونا الى 12 الاف و635 شخصا، بعد تسجيل 188 حالة وفاة جديدة، كما تم رصد الفي و397 حالة اصابة جديدة بهذا المرض خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية سيما سادات لاري اعلنت اليوم السبت، عن آخر الاحصائيات بخصوص كورونا في ايران.

وقالت:  خلال الساعات الـ24 الماضية تم رصد الفي و 397 حالة إصابة بكورونا، وبذلك وصل عدد الاصابات الى 255  الاف و 117 حالة في البلاد.

وأضافت لاري: خلال الساعات الـ24 الماضية توفي 188 شخصا جراء الاصابة بكوفيد 19 ليصل العدد الاجمالي لضحايا المرض منذ بداية تفشيه في البلاد الى 12 الاف و635 شخصا.

وتابعت: لحد الآن قد تماثل 217 الف و666 شخصا بالشفاء وخرجوا من المستشفيات، بينما يعاني ثلاثة الاف و338 من حالة حرجة ويتلقون العلاج في قسم العناية المركزة في المستشفيات.

وأضافت لاري أنه لحد الان تم إجراء مليون 947الف و114 فحص كورونا في مختبرات البلاد.

رمز الخبر 1905679

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