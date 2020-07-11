روحاني يدعو الى عدم إقامة التّجمعات والإحتفالات/ لا يمكن الإستمرار في تعطيل الأعمال

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الرئيس الايراني حسن روحاني أكد اليوم السبت خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا أن كلا الامرين؛ اثارة الخوف والاضطراب في المجتمع من تفشي فيروس كورونا لوقف الانشطة الاجتماعية والاقتصادية والخدمات أو الايحاء بان الظروف باتت العادية ولا يوجد تهديد مصدره تفشي كورونا، خطيرين ويخلقان المشاكل.

واضاف: في حال يتصور المواطنون ان الاوضاع باتت عادية وفيروس كورونا لم يعد يهددنا سنواجه المشاكل كما ان اثارة الخوف في المجتمع من تفشي هذا الفيروس و عرقلة الانشطة الاجتماعية والاقتصادية والخدمات ليست صحيحة.

وقال روحاني أن جميع البلدان اضطرت بعد فترة من تفشي فيروس كورونا الى استئناف الاعمال والفعاليات الاقتصادية، اذ من غير الممكن أن يتم تعطيل الاعمال والنشاطات الاقتصادية على مدى طويل، ولا توجد دولة في العالم قادرة على غلق اعمالها لستة اشهر، انه امر لا يقبله الشعب ومرفوض تماماً.

وشددالرئيس روحاني على ضرورة الالتزام بالبروتوكولات الصحية منعا لتفشي كورونا بما فيها الامتناع عن اقامة التجمعات والاحتفالات كمراسم التأبين والزفاف والمؤتمرات والندواتن قائلا: بالنسبة للامتحانات العامة يمكن لوزارة الصحة ايجاد اطار معين لها من اجل عدم حصول مشكلة ما واضاف، انه يجب تقييد التجمعات بحد الضرورة.

ونوه يتزايد عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا قبل فترة فوق المائة ومن ثم انخفاضه الى تحت المائة في ظل فرض بعض القيود والاجراءات والان ارتفع ثانية الى فوق المائة، معربا عن امله بتجاوز هذه المرحلة ايضا.

وأثنى روحاني بجهود الأجهزة التنفيذية والقوات المسلحة وسائر الاجهزة لتعاونها في مسار مكافحة فيروس كورونا، قائلا: اننا ومنذ بدء تفشي فيروس كورونا لم نواجه اي مشكلة في توفير اوراق المحارم الورقية مواد التعقيم في حين واجهت اوروبا واميركا هذه المشكلة.

واكد الرئيس الايراني بان الوقاية الفردية والجماعية يجب الاهتمام بها كمبدا اساس وان تستمر الاعمال والانشطة الاقتصادية وغيرها مع الالتزام الكامل بالبروتوكولات الصحية ولا سبيل اخر غير ذلك.

إيران تسعى للحصول على لقاح كورونا

واشار رئيس الجمهورية الى جهود منظمة التخطيط والميزانية والبنك المركزي في مكافحة فيروس كورونا واضاف، ان ايران تعد ضمن الدول الساعية للكشف عن لقاح ودواء لمعالجة مرض كورونا.