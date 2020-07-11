سيتم تسوية كافة العقود المتعلقة بميادين النفط والغاز حتى نهاية العام

وقال وزير النفط الايراني في كلمة بمراسم ابرام عقد تطوير حقل "ياران" النفطي جنوب غرب ايران و المشترك مع العراق اليوم السبت، أن مستوى الانتاج انخفض بسبب الحظر، الا أنه يتوجب رفع المستوى لاستعادة الحصة السوقية اذا حان الوقت اللازم.

وأكد زنكنه على أن تطوير الحقول المشتركة ضرورة ومبدأ مستطرد أن ايران تستخرج الغاز من حقل بارس الجنوبي الغازي المشترك مع قطر عبر 27 مرحلة تطويرية اليوم، فيما سيتم تدشين مرحلتين ومصافتين حتى سنة 2021.

ولفت الى أن ابرام عقد تطوير حقل "بلال" ولاحقا "فرزاد B" ( حقلان غازيان يقعان بالخليج الفارسي).

كما ولفت الى جهود قطاع النفط وسط تفشي فيروس كورونا لتوفير المواد الاولية اللازمة لصناعة المنظفات والمعقمات ، عبر مصانع البتروكيماويات والمصافي التكريرية.

وأشار زنكنه الى أنه سوف يتم تسوية وتأهيل كافة العقود المتعلقة بالحقول النفطية والغازية حتى نهاية فترة الحكومة الحالية.

وحول المنازعة القانونية بين شركة الغاز الوطنية الايرانية و" تركمن" غاز التركمانستانية، أكد أن التحكيم لم يصدر أي حكم يلزم بتغريم الاولى وقضى بدفع الشركة الايرانية المستحقات للثانية فقط وهذا كان متوقعا.