"الفتح" يطالب الحكومة للاسراع بتقديم شكوى رسمية للأمم المتحدة بشأن اغتيال المهندس

واكد تحالف الفتح العراقي ان ذلك تطورا إيجابيا، معربا عن امله من الأمم المتحدة اتخاذ مواقفها اكثر شجاعة في وضع حد للتمادي الامريكي في انتهاك سيادة الدول وتنفيذ عمليات عدوانية متكررة.

ودعا التحالف في بيان ، الحكومة العراقية للاسراع في التقدم بشكوى رسمية للأمم المتحدة معززة بالادلة تطالب فيها بإدانة قيام الولايات المتحدة باغتيال الشهيد أبو مهدي المهندس وشخصيات عراقية أخرى بطائرات مسيرة، وانتهاك السيادة الوطنية العراقية.

وطالب التحالف، مجلس النواب العراقي بتشكيل لجنة تنبثق من لجنتي العلاقات الخارجية والعدل لمتابعة الإجراءات الحكومية والشكوى في أروقة الأمم المتحدة، محملا الحكومة مسؤولية أي تفريط بالدماء العراقية الزكية التي كان لها فضل الدفاع عن السيادة والحاق الهزيمة بأعداء الوطن.