تغريدة لأكاديمي كويتي تثير غضب الأمراء العرب

وقال "النفيسي" في تغريدةٍ له: "هيّا بِنَا نلعب. شئ طبيعي أن يلعب "العيال" لا ضير في ذلك، ألَّبتّه اللّعب ضروري لصحة "العيال"، وشئ طبيعي أن نقول: إنّه لعب عيال، هيّا بِنَا نلعب".

وتعرّض "النفيسي" لهجوم من حسابات سعودية وإماراتية ظنّاً منهم أنه يقصد ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان" ونظيره في أبو ظبي "محمد بن زايد".

وغرّد ناشط إماراتي: "من يوم يومكم وأنتم تلعبون بمشاعر العامة والمراهقين والزّج بهم الى التهلكه بالخطب الرنانه وتحريض الشعوب تنفيذاً لأجندات وخطط العدو لكن اللي جاي مافيه لعب عيال وإنما لعب كبار فقط إنتظر.

وغرّد آخر: "متعك الله بالصحة والعافية، نصحت فأخلصت النصح وعلا صوتك بكلمة الحق فأوجعت، أطال الله عمرك في صلاح عمل، أي نعم هذا زمن العيال، لكنه لن يطول يا دكتور إن شاء الله"./انتهى/