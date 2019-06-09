ترامب يتوعد وسائل الإعلام مجددا

وكتب ترامب في صفحته على تويتر: " أعلم أنه ليس تصرفا "رئاسيا" الرد على وسائل الإعلام الفاسدة، أو الأشخاص الذين يعملون لصالح وسائل الإعلام الفاسدة ، الذين يدلون بتصريحات خاطئة عني أو عن الإدارة الأمريكية."

وتابع بقوله:" المشكلة هي، إذا لم ترد، يعتقد الناس أن الأخبار المزيفة صحيحة. لذلك سوف نرد".

وفي الثاني من حزيران / يونيو الجاري، أعلن ترامب أنه لم ينعت زوجة الأمير البريطاني هاري دوقة ساسكس ميغان ماركل "الكريهة" بسبب تصريحاتها السابقة عنه.

وغرد ترامب عبر صفحته على موقع "تويتر" قائلا "لم أصف ميغان ماركل أبدًا بأنها "كريهة"، وأنها فعلة وسائل الإعلام الكاذبة… هل سوف تقوم "سي إن إن" ونيويورك تايمز وغيرها بتقديم الاعتذار؟ أشك بذلك!".