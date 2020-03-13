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١٣‏/٠٣‏/٢٠٢٠ ٣:٣٤ م

الحكيم يوجه طلبا هاما للحكومة العراقية بعد العدوان الامريكي

الحكيم يوجه طلبا هاما للحكومة العراقية بعد العدوان الامريكي

ادان رئيس تيار الحكمة الوطني في العراق عمار الحكيم ، اليوم الجمعة القصف الامريكي الذي استهدف قطعات عسكرية عراقية، مطالبا الحكومة العراقية بالقيام بالدور الصحيح والمناسب للحفاظ على هيبة الدولة.

وغرد الحكيم عبر صفحته على توتير قائلا ،"ندين ونستنكر انتهاك الطيران الاجنبي سيادة العراق وقصف مقار للحشد الشعبي والقوات الامنية في كربلاء المقدسة وبابل وواسط وصلاح الدين وغيرها و بعض المنشآت المدنية ".

واضاف "واننا في الوقت الذي نحذر فيه من تحول العراق الى ساحة صراع وتجاذب سياسي وعسكري فإننا نطالب الحكومة العراقية بأخذ دورها الصحيح والمناسب للحفاظ على هيبة الدولة وحماية سيادتها من اي انتهاك" .

وختم قائلا "رحم الله الشهداء والشفاء العاجل للجرحى".

الحكيم يوجه طلبا هاما للحكومة العراقية بعد العدوان الامريكي

هذا واكدت خلية الاعلام الامني في وقت سابق، انه في تمام الساعة الواحدة والربع فجر هذا اليوم حصل اعتداء امريكي من خلال قصف جوي على مناطق جرف النصر، المسيب، النجف، الاسكندرية، على مقرات تابعة للحشد الشعبي وأفواج الطوارئ ومغاوير الفرقة التاسعة عشر للجيش العراقي.كما تم استهداف مطار كربلاء قيد الانشاء ما اسفر عن سقوط ضحايا ومصابين.

رمز الخبر 1902765

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