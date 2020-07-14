طهران تدعو مجلس تعاون دول "الخليج الفارسي"الى العمل لوقف العدوان على اليمن

وفي معرض رده على الاتهامات الباطلة التي وججها نايف الحجرف الأمين العام الجديد لمجلس تعاون الخليج الفارسي ضد ايران، بخصوص اليمن، قال عباس موسوي: أدعو الأمين العام الجديد لمجلس التعاون لدول الخليج الفارسي أن يركز على وقف هجمات تحالف العدوان ضد النساء والأطفال اليمنيين والمساعدة في حل الأزمة اليمنية من خلال الحوار اليمني - اليمني، بدلا من كيل الاتهامات والمزاعم التي لااساس لها ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وتابع المتحدث باسم الجهاز الدبلوماسي الايراني: أن بعض أعضاء مجلس التعاون لدول الخليج الفارسي، وخلافا لمطالب الشعوب العربية والاسلامية بالمنطقة، التزموا الصمت ازاء القضايا والتهديدات الرئيسية للعالم الإسلامي والشعب الفلسطيني المضطهد من قبل امريكا والكيان الصهيوني، وساهموا في قصف وحصار الشعب اليمني الصامد والصبور في اليمن.

ونوه الأخير بأن رد فعل السعوديين وحكومة هادي المخلوعة على مبادرة الأمين العام للأمم المتحدة لإنهاء الصراع في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك اليمن ، يجسد نفاق المعتدين الذين يواصلون قصفهم الوحشي على الرغم من وقف إطلاق النار المزعوم، كما انهم يرفضون خطة السلام التي يطرحها المبعوث الأممي لليمن ويصرون على الحل العسكري ./انتهى/.