طهران وموسكو تبحثان تطوير التعاون الجمركي بين البلدين

جاء ذلك في اجتماع السفير الايراني كاظم جلالي عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع مساعد الجهاز الفدرالي للجمارك بروسيا الاتحادية "فلاديمير ايفين" أمس الاثنين.

وأكد السفير استعداد طهران تطوير التعاون المتعدد الاطراف مع الاتحاد الاوراسي الاقتصادي (روسيا - بيلاروسيا - كازاخستان - قرغيزيا- أرمينيا) في اطار مبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرامية لايجاد ممر جمركي أخضر في عصر كورونا ومابعده، بصفته من المشاريع الاساسية في تنمية التعاون الاقتصادي.

وكان السفير جلالي قد صرح سابقا بأن ومنذ سريان اتفاقية التجارة التفضیلیة بين ايران والاتحاد الاوراسي الجمركي في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 تجاوز الحجم التجاري البيني 2.417 مليار دولار.