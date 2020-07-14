العميد حاتمي: تعزيز الدبلوماسية الدفاعية يأتي ضمن أولويات وزارة الدفاع

وأفاد المتحدث باسم لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي في ايران ابوالفضل عموئي، إن الاجتماع الذي انعقد صباح اليوم الثلاثاء بمشاركة العميد أمير حاتمي تناول مختلف المواضيع ذات الصلة بالقطاع الدفاعي ونشاطات الوزارة.

وقال النائب عموئي: إن وزير الدفاع قدّم، خلال الاجتماع، الاستراتيجيات المرتبطة بتعزيز القدرات الدفاعية للبلاد واستعرض التهديدات الموجهة واستراتيجيات الوزارة وصنوف القوات المسلحة لتعزيز البنى الدفاعية ومنها الحفاظ وتعزيز القدرات الردعية الفاعلة عبر نشاطات القوات المسلحة.

وأضاف: قدّم العميد حاتمي ايضاحات حول التعاون الدفاعي للبلاد وتعزيز الدبلوماسية الدفاعية لاسيما مع بلدان الجوار والصديقة كالصين وروسيا وإنجازات الصناعات الدفاعية في شؤون الصواريخ والمسيرات والبوارج البحرية.

واعتبر أن التقرير الذي قدّمه وزير الدفاع حول نشاطات الصناعات الدفاعية والمؤسسات المرتبطة كان جيد، كما تم دراسة خطوات وزارة الدفاع وتفاعلها مع مجلس الشورى الاسلامي لتحسين الاوضاع المعيشية لكوادرها العاملة والمتقاعدة.

وأكد على اتفاق الجميع حيال تعزيز البنى الدفاعية للبلاد وقرار اللجنة القائم على تعزيز التعاون مع الوزارة واستمرار انعقاد اجتماعات مشتركة بين الوزارة واللجنة وتفقد أعضائها لانجازات الوزارة في غضون المستقبل القريب.

وشدد عموئي على ان مجلس الشورى الاسلامي سيتابع موضوع تعزيز البنى الدفاعية للبلاد بشكل جاد باعتباره استراتيجية.