يسعى العدو عن طريق الحظر والضغوط الظالمة أن يخلق أزمة في البلاد

وقال محمد في تصريح له الاربعاء خلال لقائه ممثل الولي الفقيه وامام الجمعة بمدينة يزد (وسط ايران) آية الله محمد رضا ناصري، ان العدو يسعى لخلق الازمة في ايران من خلال فرض اجراءات حظره وضغوطه الظالمة.

واشار الى ان المقر وفر بانشطته الارضية لمعالجة الكثير من المشاكل في البلاد واضاف، ان الكثير من النجاحات تحققت في اي مجال دخلت فيه القوى المخلصة والوفية للثورة.

وتابع، ان العدو عمل الكثير في مجال الحظر على البنزين وفيما لو كانت مساعيه نجحت لواجهت البلاد الكثير من المشاكل ولكن في ضوء الاجراءات القيمة المتخذة في مختلف مناطق البلاد من قبل مقر "خاتم الانبياء (ص)" للبناء والاعمار فقد تم احباط جميع مؤامرات العدو.

وكان قائد مقر "خاتم الانبياء (ص)" للبناء والاعمار قد استعرض في تصريح صحفي في يزد مختلف المشاريع الضخمة التي نفذها المقر ومن ضمنها؛ انتاج 40 بالمائة من البنزين في البلاد و 23 بالمائة من السولار وتنفيذ 4 الاف كم من خطوط سكك الحديد و 290 كم من خطوط قطارات الانفاق (المترو) و 900 كم من الطرق الحرة واكثر من 5600 كم من خطوط نقل المياه و 62 سدا بطاقة تخزين تصل الى نحو 45 بالمائة من الطاقة الاجمالية لسدود البلاد وانشاء 23 الف كم من خطوط الالياف الضوئية وزيادة طاقاتها من 3 الى 19 ترابايت وانتاج اكثر من 150 مليون متر مکعب من الغاز الحلو يوميا من المشاريع المنفذة من قبل المقر.

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