استشهاد عضوين من قافلة "المساعدات الشعبية" في "سرو أباد" أثناء جهادهم في مكافحة كورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن البيان قال: "الليلة الماضية ، 16 يوليو ، وفي أطراف قرية "بلبر" في منطقة "أورامان" التابعة ل" سرو أباد"، تعرض أحد موظفي قوات التعبئة، إلى جانب موظف في المنطقة ومقيم في منطقة "أورامان" ؛ وأثناء مساعدتهم لسكان المنطقة ضمن اطار قافلة "المساعدات الشعبية" خلال الأيام الصعبة من النضال في مواجهة فيروس كورونا، لاستهداف من قبل أعضاء الجماعات الإرهابية المرتبطة بقوى الإستكبار العالمي، مما أدى إلى استشهاد شخصين وإصابة آخر، والتحقيقات جارية في شان الحادث.

وجاء في البيان: " يعزي مقر حمزة سيد الشهداء(ع) قائد الثورة الإسلامية الإيرانية واهالي المنطقة بشهادة هؤلاء الأبطال.

وأضاف البيان: "نؤكد لأهالي منطقة "أورامان" أن شرور وكلاء الغطرسة والمرتزقة العالميين لن تمنعهم من مساعدة الناس في مبارزة جائحة كورونا والخدمات الأخرى.

واكد البيان أن الحرس الثوري الإسلامي سيحاسب مرتكبي هذه الجريمة الجبانة وأنهم سينالون عقابهم.

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