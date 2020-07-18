الصحة الإيرانية تعلن عن تسجيل 188 حالة وفاة جديدة جراء كورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية سيما سادات لاري اعلنت اليوم السبت، عن آخر الاحصائيات بخصوص كورونا في ايران.

وقالت: خلال الساعات الـ24 الماضية تم رصد الفي و166 حالة إصابة بكورونا، وبذلك وصل عدد الاصابات الى 271 الاف و 606 حالة في البلاد.

وأضافت لاري: خلال الساعات الـ24 الماضية توفي 188 شخصا جراء الاصابة بكوفيد 19 ليصل العدد الاجمالي لضحايا المرض منذ بداية تفشيه في البلاد الى 13 الاف و979 شخصا.

وتابعت: لحد الآن قد تماثل 223 الف و300 شخصا بالشفاء وخرجوا من المستشفيات، بينما يعاني ثلاثة الاف و529 من حالة حرجة ويتلقون العلاج في قسم العناية المركزة في المستشفيات.

وأضافت لاري أنه لحد الان تم إجراء مليونين و123 الف و518 فحص كورونا في مختبرات البلاد.