ظريف يؤكد أن علاقات ايران والعراق لن تتزعزع وسيتم تفعيل الاتفاقيات / تسجيل 2،182 حالة اصابة بكورونا

زيارة ظريف لبغداد

توجه وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، اليوم الاحد الى بغداد في زيراة رسمية.

والتقى ظريف خلال زيارته بنظيره العراقي فؤاد حسين ومن ثم استقبله رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وبعدها التقى ظريف برئيس الجمهورية العراقي برهم صالح، وتلا ذلك لقائين لظريف بكل من زعيم تيار "فتح" هادي العامري" وزعيم تيار الحكمة "عمار الحكيم".

ظريف: علاقاتنا مع العراق لن تتزعزع وهناك اتفاقيات كثيرة سيتم تفعيلها

وقال ظريف خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره العراقي فؤاد حسين ان العلاقات الايرانية العراقية عميقة وتاريخية وتعمقت اكثر في الحرب ضد تنظيم داعش، وهذه العلاقات لن تتزعزع وايران تريد عراقا قويا يتمتع بالأمن والسلام الدائم.

واثنى على دور العراق في الخليج والمنطقة، مؤكدا على ضرورة تعزيز العلاقات بين ايران والعراق وان تشمل المجالات كافة، كما ندد بعملية اغتيال قائد فيلق القدس السابق التابع للحرس الثوري الايراني، ومعه نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس مطلع العام الحالي.

تسجيل 2،182 حالة اصابة جديدة بكورونا و عدد الوفيات 209 شخصاً

أعلنت وزارة الصحة الايرانية عن ارتفاع عدد الوفيات جراء كورونا الى 14 الاف و188 شخصاً، بعد تسجيل 209 حالة وفاة جديدة، كما تم رصد الفي و182 حالة اصابة جديدة بهذا المرض خلال الساعات الـ24 الماضية، وبذلك وصل عدد الاصابات الى 273 الاف و 788 حالة في البلاد.