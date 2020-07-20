  1. السياسة
٢٠‏/٠٧‏/٢٠٢٠ ٩:٣٣ ص

المتحدث باسم الخارجية الايرانية:

الكرة الآن في ملعب السعودية لتحدّد موقفها تجاه ايران

الكرة الآن في ملعب السعودية لتحدّد موقفها تجاه ايران

صرح المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي أن الكرة الان بملعب السعودية ولتحدّد موقفها تجاه ايران، مؤكدا أن الجمهورية الاسلامية مستعدة للتعاون والحوار مع جميع دول المنطقة.

قال المتحدث بإسم الخارجية الايرانية عباس موسوي في تصريح له أثناء تواجده ببغداد، بشأن الموقف من السعودية : لقد حاولنا مرات عديدة واعلنَا سياستنا المبدئية والثابتة ، والكرة الآن في الملعب السعودي وبالتالي فأن الأمر يتعلق بحكومة ومسؤولي هذا البلد ليقرروا موقفهم ورؤيتهم تجاه مقترحات طهران للتعاون والحوار الأقليمي.

وشدد موسوي على أن إيران تسعى لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة ، وبالتالي فهي مستعدة للتعاون والحوار مع جميع دول المنطقة.

واشار الى أن إيران تريد أن يكون الحوار في هذه الظروف بعيدا عن التدخل الاجنبي .

وختم بالقول : أن إيران تريد لمنطقتنا أن تكون قوية ومقتدرة ، لان وجود الدول القوية سيساعد في الحوار والتعاون.

رمز الخبر 1905912

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