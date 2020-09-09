إهانة المجلّة الفرنسيّة لنبينا ترمي إلى حرف الأذهان عن مخططات أمريكا والكيان/تسجيل132حالة وفاة جديدة

ربيعي: الاجتماع القادم لمجلس الامن سيفضي بمزيد من الخيبة والعزلة الامريكية

قال المتحدث بأسم الحكومة الايرانية علي ربيعي، ان اجتماع مجلس الامن الدولي في 20 سبتمبر الجاري سيفضي بمزيد من العزلة لواشطن.

صالحي يعلن عن اتخاذ خطوتين اثر العمل التخريبي في منشأة نطنز النووية

اعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية علي اكبر صالي عن اتخاذ خطوة قصيرة واخرى بعيدة الامد ستتخذ لاحقا، اثر العمل التخريبي الخبيث الذي وقع في منشاة نطنز النووية في اصفهان وسط ايران قبل فترة.

روحاني: لا خيار أمامنا سوى تعزيز التعاون مع الدول الصديقة للإجهاز على مؤامرات الأعداء

أكد رئيس الجمهورية "حسن روحاني"، ان ايران وتركيا بوصفهما قوتين إقليميتين عظيمتين، لطالما واجهتا الممارسات العدائية والاحقاد، منبها إلى أنه لا سبيل سوى تعزيز العلاقات بين الاصدقاء من اجل الإجهاز على هذه المؤامرات.

إهانة المجلّة الفرنسيّة للرّسول الأعظم ترمي إلى حرف الأذهان عن مخططات أمريكا والكيان الصهيوني

أصدر قائد الثورة الإسلاميّة بياناً استنكر فيه الإهانة التي ارتكبتها مؤخّراً مجلّة فرنسيّة بحقّ الرّسول الأعظم (صلّى الله عليه وآله وسلّم).

ايران ... رصد 2،302 اصابة جديدة بكورونا والوفيات الجدد 132 شخصاً

أعلنت وزارة الصحة الايرانية عن ارتفاع عدد الوفيات جراء كورونا الى 22 الف و 542 شخصا، بعد تسجيل 132 حالة وفاة جديدة، كما تم رصد الفي و302 حالة اصابة جديدة بهذا المرض خلال الساعات الـ24 الماضية.