المقاومة الإسلامية تزف أحد مجاهديها جراء العدوان الاسرائيلي على دمشق

وأفادت وكالة مهر للانباء نقلاً عن "الإعلام الحربي المركزي" أن المقاومة الإسلامية أعلنت في بيان لها عن إرتقاء احد مجاهدي حزب الله شهيداً في سبيل الله جراء العدوان الإسرائيلي على محيط مطار دمشق الدولي أمس الاثنين 20 تموز 2020.

وجاء في البيان ما يلي:

وَالشُّهَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ...

بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف ‎المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد علي كامل محسن (جواد) من بلدة عيتيت جنوب لبنان والذي ارتقى جراء العدوان الصهيوني على محيط مطار دمشق الدولي مساء الاثنين ٢٠ تموز ٢٠٢٠.