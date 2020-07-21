  1. السياسة
٢١‏/٠٧‏/٢٠٢٠ ٩:٣٨ م

المقاومة الإسلامية تزف أحد مجاهديها جراء العدوان الاسرائيلي على دمشق

المقاومة الإسلامية تزف أحد مجاهديها جراء العدوان الاسرائيلي على دمشق

أعلن الإعلام الحربي المركزي في المقاومة الإسلامية، من خلال بيان، استشهاد أحد مجاهدي حزب الله جراء العدوان الإسرائيلي على محيط مطار دمشق الدولي أمس الاثنين 20 تموز 2020.

وأفادت وكالة مهر للانباء نقلاً عن "الإعلام الحربي المركزي" أن المقاومة الإسلامية أعلنت في بيان لها عن إرتقاء احد مجاهدي حزب الله شهيداً في سبيل الله جراء العدوان الإسرائيلي على محيط مطار دمشق الدولي أمس الاثنين 20 تموز 2020.

وجاء في البيان ما يلي:
وَالشُّهَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ...
بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف ‎المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد علي كامل محسن (جواد) من بلدة عيتيت جنوب لبنان والذي ارتقى جراء العدوان الصهيوني على محيط مطار دمشق الدولي مساء الاثنين ٢٠ تموز ٢٠٢٠.

رمز الخبر 1905975

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