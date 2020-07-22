إيران تنتج نحو 180 طناً من الفستق سنوياً

وقال امين نقابة منتجي الفستق الايراني "حسين رضائي" ان مساحة الاراضي المخصصة لزراعة الفستق هي 400 الف هكتار وان الانتاج السنوي يبلغ 180 الف طن من اجود انواع الفستق عالميا .

واضاف ان 28 محافظة ايرانية تقوم بزراعة الفستق وان حوالي خمسة ملايين شخص يعملون بشكل مباشر وغير مباشر في هذا المجال.

واوضح ان عيار الفستق الايراني هو 55 بالمائة يعني ان حبة الفستق بدون القشر تبلغ 55بالمائة من وزنها في حال ان الدول المنافسة لايران يبلغ عيار الفستق فيها 50بالمائة مما يجعل الفستق الايراني يمتاز عالميا.

واشار الى 17 مليون هكتار من الاراضي الزراعية في ايران وقال : يتم سنويا زيادة اراضي زراعة الفستق باكثر من سبعة الاف هكتار .