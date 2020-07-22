"بوتين" يرحب برسالة الرئيس الايراني التي وصلته على يد "ظريف"

وقال الرئيس روحاني خلال اجتماع الحكومة اليوم الاربعاء، لقد كانت لنا اتصالات سياسية جيدة مع روسيا والصين خلال الاعوام والاشهر الاخيرة وقد تعززت خلال الاسابيع الاخيرة.

واضاف: وجهت رسالة عن طريق وزير الخارجية الى الرئيس الروسي في مجال تعزيز العلاقات الايرانية الروسية حول القضايا الاقليمية حيث لقيت ترحيبا منه ونامل باستمرار تعاوننا مع الدول الصديقة والجارة لنا ومنها روسيا وتركيا وباكستان وافغانستان.

واعرب روحاني عن امله بأن يعزز التعاون بين ايران والدول الصديقة والجارة من بينها روسيا والعراق وتركيا وقطر وباكستان وأفغانستان ومع جميع الجيران والاصدقاء سواء المطلة على بحر قزوين أو على الخليج الفارسي أو الواقعة على الحدود الغربية والشرقية.

واشار الرئيس الايراني الى أن العمل جار للافادة من الاحتياطي الاجنبي للبلاد الموجود في الخارج قائلا: أن إجراءات أتخذت بهذا المجال، حيث إن وبهذا الاتجاه تم اتخاذ خطوات جيدة في 3 دول على الاقل، لوضع العملة الصعبة المطلوبة تحت تصرف البنك المركزي الايراني.

وأضاف أن سوق الصرف سيشهد توازنا في الايام والاسابيع المقبلة.