الشارع العراقي يطلق هاشتاغ "الحليف الصادق"

ومع وصل رئيس الوزارء العراقي "مصطفى الكاظمي" أمس الثلاثاء الى طهران على رأس وفد رفيع المستوى، اطلق الشارع العراقي هاشتاغ# الحليف_الصادق على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وغرد "محمد مهدي" على صفحته الشخصية على تويتر وقال "عندما كاد الارهاب الوصول الى مشارف قريتي لم ارى احدا وقف وساند هذه القرية الابية في ذلك الموقف الا (أبناء الولي) حيث باشروا بتسليح القرية واتصلوا بالشرفاء فيها وجهزوهم بـسلاح للوقوف مع العراق واستشهد قادة من ابناء الولي دفاعا عن بلدي يجب ان لاننسى من هو #الحليف_الصادق وان لا ننكر تضحياتهم".

وقال "احمد المكصوصي" في تغريدة له "للتاريخ، إن الجمهورية الاسلامية هي اول دولة اعترفت بالعراق وساندته بعد سقوط الطاغية المقبور، وذلك عندما كان ال سعود اليهود يرسلوا الانتحاريين والمفخخات ليقتلوا ويفجرو الشيعة الى اشلاء وقطع متناثرة في الهواء".

وعلق "ابومزيعل" على وسم # الحليف_الصادق باالقول في تغريدة "بالدليل على طول التاريخ شوف الصار الي بين امريكا وحلفائها وشوفوا ايران وحلفائها امريكا نكثت بكل حلفائها سواء چانو زعماء ملوك وغيرهم اما ايران تحالفنا وياها ضد داهش انتصرنا! تحالف وياها (ح ز ب الله)حزب مو دولة! وسحگ اسرائيل وسوريا اخذتها انتصارات شلون مو حليف صادق".

و"ابن المقاومة (ايراقي)" قال في تغريدة على تويتر "لم يأتي على مر التأريخ حليف للعراق مثل الجمهوريه الاسلامية و هذا مثبت تأريخيا #الحليف_الصادق".

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