قاليباف يؤكد على ضرورة متابعة قضية إغتيال الشهيد "قاسم سليماني" بحزم

وصرح رئيس مجلس الشورى الاسلامي خلال استقباله رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي اليوم الاربعاء بان العراق يمتاز بمكانة مرموقة عند الشعب الايراني وان الشعبين دخلا مرحلة مهمة من العلاقات التاريخية وازادت الاواصر خلال السنوات الاخيرة بينهما فشاهد الجميع كيف استضاف الشعب العراقي خلال السنوات الاخيرة زوار اربعينية الامام الحسين عليه السلام من جميع انحاء العالم وخاصة المواطنين الايرانيين وهذا الامر جعل الارتباط التاريخي والثقافي والحضاري والانساني والمعنوي بين الشعبين يستحكم اكثر فأكثر.

وتابع: ان الجمهورية الاسلامية ایضا تستضيف الملايين من الزائرين العراقيين القاصدين مشهد الرضا عليه السلام والسيدة معصومة بقم المقدسة وتبذل جهودها وباستمرار لتنمية العلاقات الاخوية بين الشعبين لتشمل جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والسياحية .

وقال قاليباف ان تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية مع العراق باعتباره شريكا استراتيجيا لايران وكذلك مع باقي دول الجوار هي من اولويات مجلس الشورى الاسلامي .

وأشار رئيس مجلس الشورى الاسلامي الى ان الجمهورية الاسلامية اعتبرت من واجبها مساعدة اخوانها في العراق عندما قامت مجموعة داعش الارهابية بهجومها الوحشي فهبت لمساعدتهم ولضل الله وتضحيات المجاهدين تم تسجيل النصر على داعش بيد القوات المسلحة العراقية والشعب والحشد الشعبي وعلى يد المضحين بارواحهم .

واعتبر قاليباف ان الاغتيال الفريق الشهيد "قاسم سليماني" بطل مكافحة الارهاب عالميا والشهيد الكبير ابومهدي المهندس ورفاقهم بأمر مباشر من ترامب، وصمة عار على جبين قادة البيت الابيض مبينا ان امريكا نقضت سيادة العراق بهذا الاغتيال مؤكدا على ضرورة متابعة ملف الاغتيال بكل قوة وحزم .

وقال رئيس المجلس أنه طالما تتواجد القوات الاجنبية في المنطقة فانها لن ترى السلام والاستقرار مبينا ان عراق قوي ومتطور سيكون مثالا مهما للعلاقات الثنائية والاقليمية .

يتبع ...