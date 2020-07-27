نتانياهو فشل فشلاً ذريعاً/ الحكومة الحالية من أسواً الحكومات التي مرت على البلاد

وأفادت وكالة مهر للانباء نقلاً عن الغعلام الحربي المركزي أن رئيس حزب البيت اليهودي في الكنيست التاسعة عشرة "نفتالي بينيت" وتعقيباً على ما حصل اليوم، هاجم حكومة الكيان الغاصب الحالية قائلاً: الحكومة الإسرائيلية الحالية واحدة من أسوأ الحكومات في تاريخ البلاد على جميع الجبهات.

وأضاف بينيت: ليس من المؤكد أننا سندعم نتنياهو لرئاسة الحكومة بعد الانتخابات، لقد فشل فشلاً ذريعاً.

وفي سياق متصل قال وزير حرب العدو الصهيوني الأسبق "أفيغدور ليبرمان" مشيراً إلى ما حصل اليوم شمال فلسطين المحتلة: "أثبت نصر الله مع الأسف أن الكلمة عنده كلمة، والعين بالعين، والسن بالسن."

وأضاف: "قًُتِلَ عنصر واحد من حزب الله في دمشق والآن الشمال كله مشلول.

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