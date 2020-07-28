  1. السياسة
٢٨‏/٠٧‏/٢٠٢٠ ٩:٤٩ ص

الشارع العراقي يؤكد دعمة لحزب الله ويطلق هاشتاغ "#من_العراق_مع_حزب_الله"

الشارع العراقي يؤكد دعمة لحزب الله ويطلق هاشتاغ "#من_العراق_مع_حزب_الله"

تفاعل رواد التواصل الاجتماعي في العراق مع الاخبار الواردة من الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة التي تتحدث عن اشتباك مسلح واطلاق عدد من الصواريخ تجاه قوة من جيش الاحتلال الاسرائيلي شمال فلسطين المحتلة.

واطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العراق هاشتاغ "#من_العراق_مع_حزب_الله"، معبرين عن فخرهم واعتزازهم بالمقاومة الاسلامية اللبنانية.

واشار حساب "مدد ياعلي" الى العلاقة المتينة التي تجمع "حزب الله" مع "الحشد الشعبي"، قائلاً: "هاتان الرايتان لا تعرفا طعم الهزيمة".

ووجه حساب "لو نويت تروح" تحية الى امين عام حزب الله السيد "حسن نصر الله": "سلام الله عليك يا مذل الصهاينة الغاصبين".

وافاد الدكتور "علي الصافي" في تغريدة له الى المصير المشترك الذي يجمع محور المقاومة: "مصيرنا واحد وجهادنا واحد ومحورنا واحد".

/انتهى/

رمز الخبر 1906144

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