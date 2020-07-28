الشارع العراقي يؤكد دعمة لحزب الله ويطلق هاشتاغ "#من_العراق_مع_حزب_الله"

واطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العراق هاشتاغ "#من_العراق_مع_حزب_الله"، معبرين عن فخرهم واعتزازهم بالمقاومة الاسلامية اللبنانية.
واشار حساب "مدد ياعلي" الى العلاقة المتينة التي تجمع "حزب الله" مع "الحشد الشعبي"، قائلاً: "هاتان الرايتان لا تعرفا طعم الهزيمة".
ووجه حساب "لو نويت تروح" تحية الى امين عام حزب الله السيد "حسن نصر الله": "سلام الله عليك يا مذل الصهاينة الغاصبين".
وافاد الدكتور "علي الصافي" في تغريدة له الى المصير المشترك الذي يجمع محور المقاومة: "مصيرنا واحد وجهادنا واحد ومحورنا واحد".
/انتهى/
تعليقك