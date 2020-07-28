الشارع العراقي يؤكد دعمة لحزب الله ويطلق هاشتاغ "#من_العراق_مع_حزب_الله"

تفاعل رواد التواصل الاجتماعي في العراق مع الاخبار الواردة من الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة التي تتحدث عن اشتباك مسلح واطلاق عدد من الصواريخ تجاه قوة من جيش الاحتلال الاسرائيلي شمال فلسطين المحتلة.