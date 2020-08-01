شركة إيرانية تتمكن من صنع النسخة الوطنية لجهاز " DME" لقياس المسافات

أعلن مدير عام الاتصالات والملاحة الجوية بشركة المطارات الايرانية "سيامك بهنام"عن تصنيع اول نموذج لمنظومة أجهزة قياس المسافة محلیة الصنع.

وأضاف أن صناعة جهاز DME المعنى بقياس مسافة الطائرة مع المحطة الارضية له، تم من خلال الامكانيات العلمية والتقنية للبلاد، وفي إطار دعم الانتاج المحلي ومعالجة الاعتماد على الخارج بهذا الشأن.

وأشار الى أن المنظومة انتجت عبر التعاون بين شركة المطارات الايرانية وشركة شيراز للصناعات الالكترونية وتطابق المواصفات الفنية لمنظمة الطيران المدني الدولي (ايكاو).



واكد أن شركة المطارات ستتسلم المنظومة في غضون شهرين وستخضعها للاختبار في احد المطارات، ليتسنى بذلك الاستغناء عن توريدها من المانيا وبريطانيا وفرنسا.

مصدر: فارس