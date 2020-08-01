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٠١‏/٠٨‏/٢٠٢٠ ١٢:٣٤ م

شركة إيرانية تتمكن من صنع النسخة الوطنية لجهاز " DME" لقياس المسافات

شركة إيرانية تتمكن من صنع النسخة الوطنية لجهاز " DME" لقياس المسافات

تمكنت شركة شيراز للصناعات الالكترونية بالتعاون مع شركة المطارات الايرانية من صنع جهاز قياس المسافة ( DME) محلياً.

أعلن مدير عام الاتصالات والملاحة الجوية بشركة المطارات الايرانية "سيامك بهنام"عن تصنيع اول نموذج لمنظومة أجهزة قياس المسافة محلیة الصنع.

وأضاف أن صناعة جهاز DME المعنى بقياس مسافة الطائرة مع المحطة الارضية له،  تم من خلال الامكانيات العلمية والتقنية للبلاد، وفي إطار دعم الانتاج المحلي ومعالجة الاعتماد على الخارج بهذا الشأن.

وأشار الى أن المنظومة انتجت عبر التعاون بين شركة المطارات الايرانية وشركة شيراز للصناعات الالكترونية وتطابق المواصفات الفنية لمنظمة الطيران المدني الدولي (ايكاو).

واكد أن شركة المطارات ستتسلم المنظومة في غضون شهرين وستخضعها للاختبار في احد المطارات، ليتسنى بذلك الاستغناء عن توريدها من المانيا وبريطانيا وفرنسا.

مصدر: فارس

رمز الخبر 1906233

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