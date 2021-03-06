ايران والهند توسعان نطاق التعاون في مجال الطيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان رئيس الطيران في شركة المطارات والملاحة الجوية الايرانية "محمد أميراني" أعلن عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة المطارات الهندية للاستفادة من الخدمات الاستشارية والفنية والهندسية في مجال الطيران.

وأضاف أميراني ان "الهدف الرئيسي من توقيع هذه المذكرة هو إيجاد الارضية لتحديد والتعاون في دعم البنية التحتية للطيران، وبناء القدرات من خلال خدمات التدريب وتقديم المشورة حول خدمات الملاحة الجوية.

وصرح عضو الهيئة الادارية لشركة المطارات والملاحة الجوية الإيرانية أن المذكرة سارية لمدة 10 سنوات وبتوقيعها سنوسع التعاون بين البلدين للاستفادة من الخدمات الاستشارية والفنية وهندسة الطيران.

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