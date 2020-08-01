حصيلة الوفيات بكورونا تصل الى 16،982 بعد تسجيل 216 وفاة جديدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية سيما سادات لاري اعلنت اليوم السبت، عن آخر احصائيات كورونا في ايران.

وقالت: خلال الساعات الـ24 الماضية تم رصد الفي و548 حالة إصابة بكورونا، وبذلك وصل عدد الاصابات الى306 الاف و 752 حالة في البلاد.

وأضافت لاري: خلال الساعات الـ24 الماضية توفي 216 شخصا جراء الاصابة بكوفيد 19 ليصل العدد الاجمالي لضحايا المرض منذ بداية تفشيه في البلاد الى 16 الاف و982 شخصا.

وتابعت: لحد الآن قد تماثل 265 الف و830 شخصا بالشفاء وخرجوا من المستشفيات، بينما يعاني اربعة الاف و11 من حالة حرجة ويتلقون العلاج في قسم العناية المركزة في المستشفيات.

وأضافت لاري أنه لحد الان تم إجراء مليونين و482 الف و553 فحص كورونا في مختبرات البلاد.