توجيهات قائد الثورة هي العامل الاساس في تسريع إنجاز الصناعات الدفاعية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن العميد حاتمي اعتبر ان أقوال قائد الثورة الاسلامية حول مقاتلة "كوثر" المتطورة والتعليمية تشكل دعما معنوياً للمعنيين بالصناعات الدفاعية في البلاد، وان هذه المقاتلة تم صنعها بالتعاون بين القوة الجوية التابعة للجيش الايراني والمراكز العلمية والشركات المعرفية.

وأضاف أن وزارة الدفاع تمكنت بفضل من الله وفي ظل توجيهات قائد الثورة الاسلامية ودعم الحكومة، من تحقيق انجازات في مجال صنع المعدات العسكرية المتطورة التي يحتاجها البلاد، واظهرت ان العقوبات الظالمة التي يفرضها العدو على البلاد لا تحيد من عزم الشباب الايرانيين الثورييين، وأن هؤلاء الشباب مكنوا الجمهورية الاسلامية من تحقيق الإكتفاء الذاتي بالمجال العسكري في ايران التي كانت في زمن تحت الهيمنة الامريكية في المجال العسكري.

يتبع ...