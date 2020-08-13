وزير الدفاع الايراني يفتتح منشأة تطوير قدرات الدبابات الايرانية

وافادت وکالة نقلا عن العالم ان حاتمي اشار خلال كلمته في مراسم الافتتاح الى أن القوات المسلحة الايرانية ستتمكن من الآن فصاعدا تطوير مختلف أنواع دباباتها وتحسين أدائها لتصل الى مستوى دبابات تي 90 عبر تدشين هذه المنشأة .

وشدد على أن المتخصصين في مؤسسة الصناعات الدفاعية لوزارة الدفاع يقومون في الوقت الراهن بتصميم وانتاج الدبابات والتي تضمنت العديد من الأنظمة من بينها توجيه النيران والنظام الليزري لمعرفة المسافات والنظام الباليستي والقدرة على استهداف الاهداف الثابتة والمتحركة في الليل والنهار، وبالتالي فانها لا تختلف عن أحدث الدبابات في العالم.

ونبه الى أن الصناعات العسكرية الايرانية عكفت على صناعة وانتاج آلات ومعدات عسكرية وأسلحة برية وبحرية وجوية تلبي حاجات البلاد في أية مواجهة عسكرية مع العدو.

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